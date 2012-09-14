Екс-глава МВФ: потрібно змінити тактику боротьби з економічними проблемами

Тактика боротьби з економічними проблемами, якої дотримуються міжнародні фінансові організації та європейські уряди, потребує зміни.

Про це заявив директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду в 2007-2011 рр. Домінік Стросс-Кан на сесії «Майбутнє світової економіки» 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі YES, повідомляється на офіційному сайті заходу.

«Економічне одужання знову затрималося. Перспективи похмурі. У глобальному вимірюванні зростання буде уповільненим із дуже складними фінансовими умовами. Політика ключових країн не відновила впевненість в економічному одужанні», - охарактеризував ситуацію в глобальній економіці екс-глава МВФ.

На його думку, проблема фіскального обриву і зростання державного боргу в США залишається серйозною, як і боргова криза в єврозоні. Традиційна тактика, якої дотримувався і МВФ у вирішенні проблем Греції, не принесла очікуваних результатів.

«Економіку треба перезапустити якимсь новаторським способом. Ми вважали, що головне – уникнути втрат. Тобто, знижувати ставки, збільшувати терміни заборгованості. І не приймали того, що краще потерпіти втрати зараз – якщо вони неминучі, не відвертатися від них. А зараз лавина економічних проблем зростає і поширюється”, - наголосив Домінік Стросс-Кан.

Він вважає, що на гострому етапі кризи заходи з порятунку могли бути виправдані, але сьогодні ситуація інша. «Пожежники хороші, коли вогонь бушує. Але потім необхідно вже розбиратися з відновленням. Європейські лідери мають показати, що можуть впоратися з цим», - сказав екс-глава МВФ.

Нагадаємо, що 9-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» відбувається з 13 по 16 вересня у Лівадійському палаці Ялти. Більш як 200 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл із понад 20 країн світу обговорюють основні глобальні виклики та їх вплив на Європу, Україну і світ.

Основною темою 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі стануть ключові трансформації, які вже сьогодні формують майбутнє глобального світу. Дискусії форуму будуть присвячені майбутньому світової економіки, питанням нового світопорядку і безпеки, можливим моделям розвитку капіталізму. Особливу увагу буде приділено ролі інновацій і лідерства в трансформації економіки і суспільства. Серед тем обговорення – майбутнє Європейського союзу, енергетичні проблеми, а також внутрішні та зовнішні виклики, що стоять перед Україною.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – найбільший на Сході Європи суспільний інститут публічної дипломатії, який підтримує відкритий і рівноправний діалог із глобальних проблем між Європейським Союзом, Україною, Росією та іншими країнами. Це незалежна організація, яка була заснована в 2004 році українським бізнесменом і громадським діячем Віктором Пінчуком.