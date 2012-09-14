Акімова допускає внесення значних змін до бюджету-2013

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова не виключає, що при розгляді бюджету на 2013 рік у Верховній Раді в ньому можливі значні зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам в Ялті у кулуарах 9-го форуму YES.

«Проект, який буде внесено до Верховної Ради, може підлягати значному коригуванню між першим і другим читанням», - сказала І.Акімова.

За її словами, коригування може бути як у бік збільшення, так і у бік зменшення показників.

Як відомо, бюджети останніх трьох років – 2010, 2011, 2012 року приймалися за мінімального впливу парламенту.

Зокрема, при розгляді в парламенті до бюджету не вносилися істотні правки, і парламентська більшість на чолі з Партією регіонів приймала держбюджети за останні три роки практично в тому вигляді, як їх подавав уряд Миколи Азарова.

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