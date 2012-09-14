Влада Білорусі переконана, що впорається із виплатами зовнішнього боргу

Мінськ. Необхідні асигнування на погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу Білорусі передбачені в бюджеті 2013 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович.

«У наступному році нам потрібно погасити 3,1 млрд дол., з яких 2,3 млрд дол. - основний борг і 0,8 млрд дол. - обслуговування кредиту. Це пристойна сума. Крім того, є і боргові зобов'язання банків», - підкреслив прем'єр-міністр Білорусі.

М. Мясникович відзначив, що джерела виплат з погашення та обслуговування зовнішнього держборгу є.

«Важко, складно, але за поріг економічної безпеки ми не виходимо при погашенні цих сум. У 2012 році бюджет приросте на 20% в доларовому обчисленні. Планується, що до цієї вже високою базі в 2013 році бюджет також приросте відсотків на 20 в доларовому вирахуванні до бюджету 2012 року», - зазначив білоруський прем'єр.