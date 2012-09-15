У серпні річна інфляція в в ЄС зросла до 2,7%

Брюссель. У серпні 2012 року річна інфляція (серпень 2012 року проти серпня 2011 року) в країнах-членах зони євро зросла до 2,6%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – до 2,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Місячна інфляція в серпні становила в країнах - членах зони євро і в ЄС-27 0,4%.

У серпні найвищий рівень інфляції було відзначено в Угорщині (6,0%), Кіпрі (4,5%) і Естонії (4,2%).

Найнижчий рівень інфляції в серпні зареєстровано у Швеції (0,9%), Греції (1,2%) і Латвії (1,9%).

У липні 2012 року в країнах зони євро річна інфляція становила 2,4%, в ЄС-27 – 2,5%.

З 1 червня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.