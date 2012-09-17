Столичні податківці донарахували 18,567 млн. грн податку на доходи фізосіб

Столичні податківці з початку року провели 247 перевірок, за результатами яких донарахували 18,567 млн. грн податку на доходи фізосіб, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

Податківці відзначають, що порушення трудових прав громадян поки що залишається поширеним явищем у діяльності бізнесу. Так, кожна перевірка виявляє порушення законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадян. Крім того, завдяки роботі столичних податківців з початку року легалізовано трудові відносини з працедавцями 3,869 тис. найманих працівників. Після офіційного працевлаштування «трудових нелегалів» бюджет додатково одержав 1,791 млн. грн податку на доходи фізосіб.

Також податківці залучили до держреєстрації 5,39 тис. підприємців, які перерахували до бюджету 1,677 млн. грн податку.

Як повідомляв УНІАН, завдяки діям Держподаслужби з початку року легалізовано трудові відносини понад 60 тис. найманих працівників із працедавцями, завдяки чому бюджет одержав додатково 11 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.