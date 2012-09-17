Курс купівлі/продажу готівкового долара в комбанках - без змін

У понеділок вранці українські банки купують долар США в середньому по 8,11 грн/дол., продають - по 8,15 грн/дол.

Курс купівлі/продажу готівкового долара не змінився порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків із купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,14 грн/дол., із продажу - в межах 8,14-8,17 грн/дол.

Євро у понеділок купують у середньому по 10,51 грн/євро (+0,7% порівняно з 16 вересня), продають - по 10,77 грн/євро (+0,9%). Пропозиції комерційних банків із купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,60 грн/євро, з продажу - в межах 10,67-10,83 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках підвищився до 0,2578 грн/рубль (+1,8%), продажу - до 0,2671 грн/рубль (+1,7%). Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2632 грн/рубль, із продажу - в межах 0,2620-0,2750 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на понеділок, 17 вересня, в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,12/8,139 грн, євро - 10,40/10,75 грн, рубль - 0,2520/0,2660 грн;

«ПриватБанк»: долар США - 8,11/8,139 грн, євро - 10,45/10,80 грн, рубль - 0,2550/0,2650 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,12/8,139 грн, євро - 10,50/10,90 грн, рубль - 0,2570/0,2700 грн.