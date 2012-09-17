БАЛАНС ТИЖНЯ: Бюджет від Азарова, автомобільна війна з Росією та виклик «Газпрому»
11:14, 17 вересня 2012Фінанси
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Агентство УНІАН започатковує публікацію щотижневих оглядів найцікавіших економічних подій.
Основні тези минулого тижня: Затвердження урядом основного фінансового документа країни на 2013 рік, введення мит на російські автомобілі та заява міністра Юрія Бойка про плани закупити у всемогутнього «Газпрому» рекордно низький обсяг блакитного палива...
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