БАЛАНС ТИЖНЯ: Бюджет від Азарова, автомобільна війна з Росією та виклик «Газпрому»

Агентство УНІАН започатковує публікацію щотижневих оглядів найцікавіших економічних подій. Основні тези минулого тижня: Затвердження урядом основного фінансового документа країни на 2013 рік, введення мит на російські автомобілі та заява міністра Юрія Бойка про плани закупити у всемогутнього «Газпрому» рекордно низький обсяг блакитного палива... Детальніше читайте в огляді "БАЛАНС ТИЖНЯ: Бюджет від Азарова, автомобільна війна з Росією та виклик «Газпрому»"

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