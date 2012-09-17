Cпівпраця України з МВФ сприяє економічному зростанню та фінансовій стабілізації - Хорошковський

Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський наголошує, що співробітництво України з Міжнародним валютним фондом сприяє економічному зростанню та фінансовій стабілізації в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського, про це він заявив під час зустрічі з керівником місії Європейського департаменту МВФ по Україні Крісом Джарвісом та постійним представником МВФ в Україні Максом Альєром, що відбулась сьогодні в рамках формуму «Ялтинської європейської стратегії».

Сторони позитивно оцінили результати візиту до України місії МВФ, який відбувся на початку вересня 2012 року. Перший віце-прем’єр-міністр України наголосив на зацікавленості української сторони у продовженні активного діалогу з МВФ.

«Cпівробітництво з МВФ сприяє економічному зростанню та фінансовій стабілізації, прискоренню ринкових перетворень, привносить світовий досвід у розвиток національної фінансової системи», - заявив він.

За словами В.Хорошковського, співпраця з МВФ є індикатором для взаємовідносин з приватними зовнішніми інвесторами, інвестиції яких дуже необхідні для подальшого проведення економічних реформ у державі.

Перший віце-прем’єр-міністр України також поінформував про виконання Україною програми реформ. Він зазначив, що Урядом проводиться політика дерегуляції та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату, стимулювання розвитку внутрішнього виробництва тощо. «А питання реформування економічного та енергетичного секторів займають провідне місце в порядку денному роботи Уряду», - додав В.Хорошковський.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищенню тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров нещодавно заявив, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.