Великі платники податків з початку року сплатили до бюджету 90 млрд грн - ДПСУ

Великі платники податків у січні-серпні 2012 року сплатили до бюджету 90 млрд грн податків, що становить 67% усіх податкових надходжень усіх категорій платників, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно зі статистикою ДПСУ, на сьогодні в Україні 1,382 тис. платників податків, які включені до реєстру великих платників на 2012 рік. З них 15 найбільших сплатили до бюджету 40,5 млрд грн, що становитьь 45% суми, сплаченої цією категорією.

Платники податків, які обслуговуються у спеціалізованих органах ДПСУ, в січні-серпні п.р. перерахували до держбюджету 63,1 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом спеціалізовані органи ДПСУ здійснюють податковий супровід 808 великих платників податків.

Як повідомляв УНІАН, наказом Держподатлужби №45 від 17 січня 2012 року створено центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Загалом фінансово-промислові групи за підсумками 2011 року перерахували до загального фонду державного бюджету 130,4 млрд грн податків і зборів, що в 1,5 раза більше, ніж у 2010 році (86,93 млрд грн).

Згідно з Податковим кодексом, до великих платників податків належать юридичні особи, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн або загальна сума сплачених до держбюджету податків за цей період, які контролює ДПСУ, перевищує 12 млн. грн.