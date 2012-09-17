Литвин повернув уряду проект бюджету-2013 на доопрацювання

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.Литвин зазначив, що 14 вересня проект держбюджету надійшов до парламенту, і після аналізу в бюджетному комітеті документ повернули Кабінету міністрів України на доопрацювання.

В.Литвин підкреслив, що уряд має врахувати вимоги бюджетної резолюції. За його словами, також у бюджеті необхідно врахувати пропозиції Президента України, які він виклав у щорічному посланні до Верховної Ради.

Голова парламенту зазначив, що проект бюджету не повинен містити пропозицію щодо призупинення низки законів, а також не має передбачати законопроекти, які ще необхідно прийняти.

В.Литвин підкреслив, що у суботу за своїм підписом повернув уряду проект держбюджету на 2013 рік.

Водночас голова ВР наголосив, що у проекті є «ряд прекрасних пропозицій в соціальній сфері». За його словами, соціальні ініціативи виписані в проекті «непогано, але є ще резерв, щоб зробити краще».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

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