Єфремов називає обґрунтованим повернення Кабміну проекту держбюджету

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає цілком обґрунтованим повернення уряду на доопрацювання проекту державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Зараз цей документ повернуто Кабінету міністрів, і, по суті справи, якісь робити зауваження спікеру парламенту практично неможливо, бо він діяв також в рамках закону», - сказав О.Єфремов.

Він нагадав, що проект держбюджету має подаватися разом з Програмою соціально-економічного розвитку, яка наразі не подана.

Крім того, додав О.Єфремов, проект держбюджету має містити пропозиції Президента, однак їх також немає.

«Тому ми сподіваємося, що Кабінет міністрів доопрацює цей документ до такого стану, коли його парламент зможе прийняти на розгляд», - сказав О.Єфремов.

При цьому він додав, що дата розгляду проекту бюджету залежатиме від того, коли Кабмін подасть знову цей документ до ВР.

Як повідомляв УНІАН,Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Сьогодні, 17 вересня, голова Верховної Ради Володимир Литвин повідомив, що проект бюджету-2013 повернуто уряду на доопрацювання.

Зокрема, В.Литвин зазначив, що 14 вересня проект держбюджету надійшов до парламенту, і після аналізу в бюджетному комітеті документ повернули Кабінету міністрів на доопрацювання.