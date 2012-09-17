Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,1205/8,1225 грн/дол.

У понеділок, 17 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1220/8,1285, до 12:00 ціни знизилися до 8,1200/8,1235. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1205/8,1225 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2656, до 12:00 ціни знизилися - 0,2646 / 0,2649. До закриття торгів ціни піднялися - 0,2647/50. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6351 (+0,0201).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3095/1,3140.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6520/10,6655, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6320/ 0,6405. До закриття торгів цінові показники за EUR / UAH підвищилися - 10,6385/10,6450.