Експерти прогнозують збільшення попиту на золото

Попит на золото на світовому ринку може продовжити зростання,

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, інвестори будуть купувати дорогоцінний метал як актив для хеджування від інфляції, яка може посилитися в результаті нових заходів стимулювання економіки США. Прихід нових покупців на ринок золота і слабкі позиції американської валюти також надаватимуть істотну підтримку котируванням дорогоцінного металу.

Діапазон коливання ціни золота на тижні, за прогнозами аналітиків, може становити 1740,0-1800,0 доларів за тройську унцію.

Крім того вони відзначають, що вплинути на динаміку дорогоцінного металу на поточному тижні також може і запланована макроекономічна статистика зі США і єврозони. «З американських новин важливими для ринку стануть дані з індексу виробничої активності від ФРС-Філадельфії за вересень, цифри з ринку житла за серпень, а також дані по чистому обсягом закупівель довгострокових американських цінних паперів іноземними інвесторами за липень. З європейських новин варто виділити публікацію даних щодо індексу настроїв у діловому середовищі Німеччини від інституту ZEW, а також попередні цифри з індикатора ділової активності у виробничому секторі єврозони за вересень. Позитивні показники з єврозони можуть надати підтримку котируванням золота, а помірно-позитивна статистика зі США - тиск» - кажуть у FOREX CLUB.

Аналітики відзначають, вартість золота на світовому ринку за підсумками минулого тижня виросла на 1,98% до 1770,22 доларів за тройську унцію.