Більше половини прострочених кредитів бізнесу - позики від 1 до 5 років

Більше половини прострочених кредитів бізнесу становлять позики строком від 1 до 5 років - 56,8%, за кредитами до 1 року - 34,6%, понад 5 років - 8,7%. Про це УНІАН повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України.

Згідно з наданою інформацією, за станом на 1 серпня 2012 прострочена заборгованість вітчизняного бізнесу перед банками становить 53,828 млрд грн. Це 9,2% від загальної суми наданих кредитів (584,689 млрд грн). З початку року вона скоротилася на 920,7 млн грн або на 1,7%.

Найвищими темпами (-11%) за 7 місяців цього року скорочувалася заборгованість за довгими кредитами (понад 5 років), тоді як за кредитами від 1 до 5 років вона навіть зросла на 0,9%.

"Прострочені кредити головним чином номіновані у гривні - 57,4%, на інші валюти припадає 42,6%. Однак саме валютні борги українського бізнесу в 2012 році демонструють тенденцію до скорочення (-9,6%), а гривневі, навпаки, тільки ростуть (+ 5,2%) ", - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість прострочених боргів у підприємців столиці і Київської області - 31,804 млрд грн (59,1% загальноукраїнської «прострочення»), Дніпропетровській області - 3,598 млрд грн (6,7%), Харківській - 2,513 млрд грн (4,7%). Найменше кредитів, які несвоєчасно обслуговуються, у Рівненській області - 159 млн грн (0,3%) та на Закарпатті - 105 млн грн (0,2%).

Істотно відрізняються регіони України та за темпами приросту «поганих кредитів». Зокрема, якщо юридичні особи-позичальники за 7 місяців 2012 року сумлінно скорочували свою заборгованість у Чернівецькій (- 54%), Закарпатській (- 38%) і Полтавській (- 22,1%) областях, то бізнесмени Чернігівщини та Волині за цей період збільшили її на 40,3% і 45,6% відповідно. Своєрідний антирекорд встановили підприємства та установи Харківської області, примудрившись «наростити» кредитне «прострочення» на 62%.

Найбільшу прострочену заборгованість акумулювали підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 19 млрд 521 млн грн., а також переробної промисловості - 12,437 млрд грн. Ризикованими банківськими позичальниками виявилися бізнесмени, що працюють в області рибальства, рибництва, прострочені борги яких становлять 55,7% від суми виданих ним кредитів.

Найменше прострочених боргів в освіті - 4 млн грн, і в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги - 191 млн грн. А найбільш сумлінно виконують свої кредитні зобов'язання підприємці, що спеціалізуються на виробництві та розподілі електроенергії, газу і води. Їх прострочені борги становлять лише 1,5% від обсягу отриманих ними кредитів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку України, прострочена заборгованість по банківській системі на 1 серпня 2012 року по кредитах становить 75,913 млрд грн із загального обсягу кредитного портфеля в 827,252 млрд грн.