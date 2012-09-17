Депутатам в проекті держбюджету-2013 не вистачило соціальної складової

Проект державного бюджету на 2013 рік повернено в Кабінет Міністрів України для підвищення соціальної складової цього документа. Про це УНІАН заявив народний депутат, перший заступник голови Бюджетного комітету Владислав Лук’янов.

“...Ми вважаємо, що необхідно підвищити соціальну складову, необхідно підвищити фінансування вугільної промисловості, необхідно врахувати ситуацію з місцевими бюджетами, необхідно ретельніше подивитися охорону здоров'я. Зі усіма зауваженнями бюджет повернено на доопрацювання в Кабінет Міністрів”, - сказав депутат.

За його словами, рішення про повернення документа було прийнято керівництвом Верховної Ради і керівництвом Бюджетного комітету.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

В.Литвин зазначив, що 14 вересня проект держбюджету надійшов до парламенту, і після аналізу в бюджетному комітеті документ повернули Кабінету міністрів України на доопрацювання.

В.Литвин наголосив, що уряд повинен врахувати вимоги Бюджетної резолюції. За його словами, також у бюджеті необхідно врахувати пропозиції Президента України, які він виклав у щорічному посланні до Верховної Ради. Голова парламенту зазначив, що проект бюджету не повинен містити пропозицій щодо припинення ряду законів, а також не повинен передбачати законопроектів, які ще необхідно прийняти.

Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.