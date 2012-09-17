КАЛЕНДАР (17-23.09): Індекс PMI Китаю, можливо, найбільш значуща публікація. Після заяви ФРС

Із США минулого четверга учасники фондових ринків переключили увагу на Європу, сподіваючись, що політики зуміють підтримувати своєрідну прагматичну співпрацю і зміцнять впевненість інвесторів у тому, що запобігли (хай і ненадовго) ще глибшій кризі. Економічним показникам зі США інвестори будуть приділяти лише незначну увагу, тому що головний чинник зростання зараз - третій етап кількісного пом'якшення: для того, щоб його вплив почало відчуватися, має пройти час.

Найбільш значущим показником цього тижня стане індекс PMI у виробничому секторі Китаю, вихід якого очікується в четвер вранці. Тоді ж свої індекси PMI оприлюднять й інші країни, проте китайський показник має більшу важливість. Як очікується, китайський PMI відобразить подальше уповільнення економіки країни: якщо це станеться, то необхідність у політичних заходах стане ще актуальніша. Доти, поки влада країни не відреагує на те, що відбувається економічне уповільнення, ставлення інвесторів до китайського ринку буде залишатися вкрай знервованим. Тим не менше, якщо розглядати вплив подій, що відбуваються, на ціни на нафту, то слабкість американської валюти і нестабільність на Близькому Сході будуть на цьому тижні мати набагато більшу значимість для світових фондових ринків, ніж китайський фактор.

Ключові події та звіти майбутнього тижня:

17 вересня. Індекс промвиробництва Empire State (США); початок щорічного з'їзду МАГАТЕ; перша річниця руху Occupy Wall Street.

18 вересня. Баланс рахунку поточних операцій і Індекс ринку нерухомості США; індекс довіри інвесторів Zew (Німеччина); оновлені дані за цінами на нерухомість в Китаї; розміщення облігацій Іспанії та Італії.

19 вересня. Продажі на вторинному ринку нерухомості США.

20 вересня. Індекс PMI у виробничому секторі Китаю, Європи і США.

21 вересня. Зустріч прем'єр-міністрів Іспанії та Італії; виступ міністра фінансів Німеччини з приводу ситуації в єврозоні; день закінчення контрактів на індексні і фондові деривативи в США.

Аналітичний огляд підготовлений

експертами ІК «Трійка Діалог»