МВФ погіршить економічні прогнози для Росії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизить прогноз щодо зростання ВВП Росії на 2012 і 2013 рр.., а щодо інфляції - підвищить, повідомив сьогодні керівник російського представництва МВФ Одд пер Брекк, повідомляють «Ведомости».

Оновлених значень він не назвав, вони будуть опубліковані в наступному Всесвітньому економічному огляді МВФ, який має вийти 1 жовтня. Поки МВФ прогнозує зростання російської економіки на 4% в 2012 і 2013 рр.., зростання цін - на 6,5%.

Мінекономрозвитку Росії свій прогноз зі зростання економіки, навпаки, трохи поліпшило - 3,5% замість 3,4% в поточному році, а до 2015 р. економіка повинна прискоритися до темпів зростання в 4,5%. Оновлений прогноз Мінекономрозвитку щодо інфляції на цей рік - 7% (раніше - 5-6%), на 2013 р. - 5-6% (раніше 4,5-5,5%).

МВФ рекомендує російському ЦБ «сфокусуватися на інфляційних цілях», заявив Брекк. Минулого тижня ЦБ підвищив всі ставки на 0,25 п.п., ставка рефінансування таким чином досягла 8,25% річних. На початку вересня інфляція перевищила річний орієнтир ЦБ в 6%; на 10 вересня вона становила 6,3%, повідомив ЦБ, назвавши причинами її прискорення очікуване підвищення регульованих тарифів і стрибок цін на продовольство. Останнє залишається головним інфляційним ризиком, підкреслюється в повідомленні Центробанку, оскільки сильно впливає на інфляційні очікування.

При цьому поступово набирає темпи і базовий індекс цін, який є індикатором монетарної складової інфляції, попередив ЦБ. Так що інфляція прискорюється не тільки через «продовольчий шок». А економіка, за оцінкою регулятора, зростає нормальними темпами - «поблизу свого потенційного рівня».

Навряд чи МВФ істотно знизить свій прогноз економічного зростання, вважає головний економіст BNP Paribas Юлія Цепляєва. Її прогноз - зростання ВВП на рівні 3,9%: «З початку року всі були в різному ступені песимізму». «А ось з інфляцією трапився конфуз», - продовжує Цепляєва: всі чекали, що зростання цін прискориться через відкладене на липень підвищення тарифів, але глобальну посуху передбачити було неможливо. Всім доведеться скорегувати цільові показники: «Жити при старих прогнозах вже не вийде».