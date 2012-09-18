Прибуток українських банків становить 2,9 млрд грн

Прибуток банківської системи в січні-серпні 2012 року становить 2,9 млрд грн в порівнянні з 4,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 7% - до 98,3 млрд грн, у тому числі процентний дохід становить 77,436 млрд грн, комісійний дохід - 13,664 млрд грн.

Витрати скоротилися на 1,1% і становлять 95,4 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 43,542 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 23,493 млрд грн, відрахування в резерви - 16,532 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, в порівнянні з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.