Середньозважений курс гривні на міжбанку в понеділок становив 8,1151 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 17 вересня, зміцнився до 8,1151 грн/дол. порівняно з 8,1186 за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,049 млрд дол. (в еквіваленті), що на 347,1 млн дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 813,8 млн дол.

Як повідомлялося, в понеділок, 17 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1220/8,1285, до 12:00 ціни знизилися до 8,1200/8,1235. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1205/8,1225 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/0,2656, до 12:00 ціни знизилися - 0,2646/0,2649. До закриття торгів ціни піднялися - 0,2647/0,2650. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,6351 (+0,0201).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3095/1,3140.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6520/10,6655, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6320/10,6405. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися - 10,6385/10,6450.