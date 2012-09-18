Торги на міжбанку у вівторок відкрилися котируваннями 8,1225/8,1265 грн/дол.

У вівторок, 18 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,1225/8,1265 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2622/0,2626, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6160/10,6245. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3071/1,3073 (понеділок — 1,3109/1,3111).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.