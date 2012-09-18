Валовий зовнішній борг України зріс до 128,955 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2012 року збільшився на 1,6%, або на 2,071 млрд дол., - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - зріс на 2,2%, або на 2,719 млрд дол.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління у січні-червні скоротився на 7,5% (у II кварталі — на 7,3%) - до 23,941 млрд дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у січні-червні скоротився на 16,6% - до 6,247 млрд дол., банків - на 4,6%, до 24,042 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки у I півріччі збільшився на 9,8%, або на 5,94 млрд дол., — до 66,497 млрд дол., при цьому у II кварталі - зріс на 4,212 млрд дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) у II кварталі зріс на 491 млн дол., і на 1 липня становив 8,228 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.