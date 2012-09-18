S&P підтвердила рейтинги Дніпропетровська

Служба кредитних рейтингів Standard&Poor's підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг емітента «В» і рейтинг за національною шкалою «uaA-» міста Дніпропетровськ, сказано у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз рейтингів - «стабільний». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4» залишається без змін.

У повідомленні вказується, що рівень рейтингів Дніпропетровська відображає значну слабкість української системи суспільних фінансів, яка обумовлює низьку фінансову гнучкість і передбачуваність бюджетних показників Дніпропетровська, великий обсяг умовних зобов'язань, пов'язаних з міськими комунальними підприємствами, а також слабку і концентровану економіку міста. Вплив цих несприятливих факторів компенсується низьким борговим навантаженням міста і сильною фінансовою підтримкою з боку центрального уряду.

Прогноз «стабільний» відображає базовий сценарій S&P, в основі якого лежить припущення про те, що, незважаючи на можливе уповільнення темпів зростання економіки і податкових доходів, зважена політика міста щодо витрат у поєднанні з подальшою підтримкою з боку центрального уряду, найімовірніше, дозволить місту в середньостроковій перспективі отримати поточний профіцит більше 5% і лише помірний дефіцит з урахуванням капітальних витрат. Крім того, прогноз відображає низькі рівні повного боргу і витрат на його обслуговування і погашення в 2012-2014 рр..

Довідка УНІАН. Дніпропетровськ - одне з найбільших міст України. Місто сформувалося, насамперед, як центр базових галузей важкої промисловості - гірничодобувної, металургійної, хімічної. Структура промислового комплексу міста також складається з таких галузей, як: машинобудування, енергетика, харчова та переробна, легка, деревообробна.