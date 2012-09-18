Податкова допомогла найманим робітникам отримати мільярд гривень боргів із зарплати
Державна податкова служба України (ДПСУ) провела індивідуальні роз'яснювальні бесіди з керівниками підприємств, після чого ті погасили борги по зарплаті в сумі 1,2 млрд грн.
Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Згідно з повідомленням, термінове погашення зарплатних боргів дало можливість поповнити скарбницю на 217 млн грн.
Також прес-служба повідомила, що Державна податкова служба перевірила 46 тис. роботодавців, оскільки рівень зарплат був нижче прожиткового мінімуму.
"Внаслідок цього до бюджету додатково надійшло 87 млн грн податку на доходи фізичних осіб", - сказано в повідомленні.
За даними аналітиків ДПСУ, сьогодні багато підприємств офіційно сплачують персоналу менше прожиткового мінімуму, проте у більшості випадків такий спосіб приховується виплата зарплат «у конвертах».
Як повідомляв УНІАН, в середині серпня ДПСУ повідомила, що на 89% підприємств були виявлені порушення при виплаті зарплат.
Тоді в бюджет за підсумками перевірок було донараховано майже 198 млн грн податку на доходи фізосіб з урахуванням штрафних санкцій.
Крім того, з початку року виявлено майже 53 тис. найманих осіб, з якими роботодавець не укладав трудові договори. Також до держреєстрації залучено понад 29 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації.
На початку вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні борг із зарплат на всіх підприємствах і установах сягає 1 млрд гривень.