Податкова допомогла найманим робітникам отримати мільярд гривень боргів із зарплати

Державна податкова служба України (ДПСУ) провела індивідуальні роз'яснювальні бесіди з керівниками підприємств, після чого ті погасили борги по зарплаті в сумі 1,2 млрд грн.

Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, термінове погашення зарплатних боргів дало можливість поповнити скарбницю на 217 млн ​​грн.

Також прес-служба повідомила, що Державна податкова служба перевірила 46 тис. роботодавців, оскільки рівень зарплат був нижче прожиткового мінімуму.

"Внаслідок цього до бюджету додатково надійшло 87 млн ​​грн податку на доходи фізичних осіб", - сказано в повідомленні.

За даними аналітиків ДПСУ, сьогодні багато підприємств офіційно сплачують персоналу менше прожиткового мінімуму, проте у більшості випадків такий спосіб приховується виплата зарплат «у конвертах».

Як повідомляв УНІАН, в середині серпня ДПСУ повідомила, що на 89% підприємств були виявлені порушення при виплаті зарплат.

Тоді в бюджет за підсумками перевірок було донараховано майже 198 млн грн податку на доходи фізосіб з урахуванням штрафних санкцій.

Крім того, з початку року виявлено майже 53 тис. найманих осіб, з якими роботодавець не укладав трудові договори. Також до держреєстрації залучено понад 29 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації.

На початку вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні борг із зарплат на всіх підприємствах і установах сягає 1 млрд гривень.