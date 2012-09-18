Кабмін доопрацює проект держбюджету-2013 протягом двох тижнів - Тігіпко

Кабінет Міністрів України доопрацює проект державного бюджету наступного року упродовж двох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Я думаю, що буквально треба буде два тижні для того, щоб це зробити і внести зміни до бюджету», - сказав він.

За його словами, уряд планує підвищити показники дохідної частини держбюджету-2013 у разі ухвалення певних законопроектів.

«Ми внесли кілька законів, які підвищують дохідну частину бюджету приблизно на 7 млрд грн, зокрема, це закон про оподаткування багатства. Ми підвищуємо всі ввізні мита на імпорт, який заходить до України, до такого рівня, який нам дозволяє СОТ. І ще кілька рішень», - сказав він.

С.Тігіпко відзначив, що у Верховній Раді пропонують спочатку розглянути ці ініціативи, і, у разі їх ухвалення, внести відповідні зміни до дохідної частини проекту Державного бюджету.

«Верховна Рада нам сказала: давайте розглянемо ці закони. Після цього з урахуванням того, що буде прийнято, вноситимемо до бюджету вже з урахуванням цих законів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.