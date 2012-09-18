На міжбанку торги закрилися підвищенням котирувань

У вівторок, 18 вересня, на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1225/8,1265, до 12:00 звузився спред 8,1235/8,1260. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,1260/8,1290 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2622/26, до 12:00 ціни піднялися 0,2625/28. На час закриття торгів ціни знизилися 0,2621/24. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,9755 (+0.3404).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3050/1,3120. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6160/10,6245, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6350/10,6420. НА час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали 10,6160/10,6240.