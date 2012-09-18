Відсоткові доходи банків знизилися через «охолодження» кредитування і дорогі депозити

Чистий відсотковий дохід українських банків знизився на тлі браку активного кредитування і високих ставок за депозитами у національній валюті, повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Андрій Кірушко.

«Прибуток банківської системи України у розмірі 653 млн. грн ми оцінюємо позитивно, хоча він і знизився на 4% у порівнянні з липнем 2012 року. Один із негативних моментів – зниження чистих відсоткових доходів банків на 6% (у серпні) до 4,4 млрд грн, що є наслідком «охолодження» кредитування і високих відсоткових ставок за локальними депозитами у гривні» - сказав експерт.

При цьому А.Кірушко відзначив, що, незважаючи на зниження чистих відсоткових доходів, у серпні банки трохи (на 0,3 млрд грн, до 5,3 млрд грн) зменшили адміністративні витрати і витрати на формування резервів.

«Це дозволило їм збільшити прибуток з початку року на 29%, до 2,9 млрд грн у порівнянні з 4,6 млрд грн збитку на кінець серпня 2011», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН,прибуток банківської системи в січні-серпні 2012 року становив 2,9 млрд грн у порівнянні з 4,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.

Доходи банків збільшилися на 7% - до 98,3 млрд грн, витрати скоротилися на 1,1% і становили 95,4 млрд грн (в т.ч. відрахування у резерви — 16,532 млрд грн).

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року скоротила збиток на 40% у порівнянні з 2010 роком - до 7,708 млрд грн.