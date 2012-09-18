В Україні можуть запровадити утилізаційний збір на сільгосптехніку

Уряд України вивчає можливість введення утилізаційного збору ї на сільськогосподарську техніку, що була у користуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив на зустрічі з міністром промисловості Білорусі Дмитром Катериничем.

«Ми детально вивчаємо можливість і доцільність, на підставі наради з підтримки реального сектору економіки, введення утилізаційного збору утилізації на сільськогосподарську техніку, що була у користуванні», - сказав П.Порошенко.

При цьому він підкреслив, що Україна і Білорусь зможуть відпрацювати питання про взаємне незастосування такого збору у двосторонній торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент РФ Володимир Путін заявив про доцільність введення утилізаційного збору на ввезення іноземної сільгосптехніки. Відповідний законопроект вже перебуває на розгляді у Держдумі.

У газеті «Урядовий кур'єр» № 166 від 14 вересня оприлюднено постанову Кабінету міністрів України № 843 від 3 вересня, якою вводиться утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.