На аукціоні у вівторок Мінфін залучив 414,29 млн. грн від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 18 вересня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 414,292 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив дві заявки ОВДП з терміном погашення 22 травня 2019 року. Дохідність становить 14,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обігу 5 років відсутній.

Експерти вважали малоймовірним ринковий інтерес до пропонованих на аукціоні 18 вересня держпаперів.

«Черговий нудний аукціон на тлі не зовсім оптимістичного ринку. Відсутність валютних паперів позбавляє розміщення інтриги і дозволяє не відволікатися на нього впродовж дня», - відзначив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» не виключали попит за короткостроковими гривневими облігаціями, розміщення яких останній раз проводилося в липні.

Також аналітики банку допускали розміщення довгострокових гривневих облігацій шляхом укладення неринкових угод – враховуючи майбутні виплати Мінфіну в рамках обслуговування ОВДП.

Аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович також відзначав, що запропоновані на сьогоднішньому аукціоні інструменти не становлять інтересу ринковим інвесторам через великі терміни і низькі ставки.

«Якщо сьогодні і будуть розміщення, то серед вузького кола «дружніх» банків за звичайними ставками близько 14%», - вважав Т.Котович.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 11 вересня, Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 160 млн. грн за рахунок розміщення індексованих ОВДП з терміном погашення 9 вересня 2015 року. Дохідність становила 9,3%. При цьому попит на гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років відсутній.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.