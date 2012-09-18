Депутати прийняли закон про організацію Нацбанком готівково-грошового обігу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» (щодо організації готівково-грошового обігу).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається, що Національним банком України здійснюватиме нагляд за платіжними системами відповідно до законодавства та ведення реєстру платіжних систем, їх членів/учасників.

Також передбачено віднесення до повноважень Національного банку України здійснення організації готівково-грошового обігу, встановлення обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет, а також правил випуску обробки, вилучення з обігу та знищення готівки.

Також передбачено, що Банкнотно-монетний двір НБУ займатиметься виготовленням орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак, а також документів, що посвідчують нагородження ними.

Законом передбачено, що голова НБУ має заступників, кількісний склад яких визначається ним за погодженням з Радою Національного банку. Голова Національного банку призначає та звільняє заступників за погодженням з Радою Національного банку.