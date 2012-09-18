Держінвестпроект 26 вересня планує почати road-show 8 нацпроектів

Державне агентство з питань інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестпроект) проведе road-show в 15 містах - найбільших фінансових центрах світу, йдеться в повідомленні прес-служби держагентства.

Згідно з повідомленням, road-show почнеться 26 вересня із столиці Франції - Парижа.

При цьому відзначає, що на відміну від минулого року, в рамках нинішнього road-show передбачене підписання угод з інвесторами щодо національних проектів.

Під час road-show буде представлено національні проекти, затверджені Урядом України: «Відкритий світ», «Повітряний експрес», «Чисте місто», «LNG термінал», «Олімпійська надія 2022», «Зелені ринки», «Технополіс» і «ІнтерМедікалЕкоСіті».

Інвестиційний потенціал і національні проекти України будуть представлений в країнах Європи, Азії, Близького Сходу, Північної і Південної Америки.

Довідка УНІАН. За результатами проведеного минулого року road-show в Держінвестпроект надійшло більш як 150 пропозицій з партнерства в реалізації національних проектів. Зокрема, це компанії Invenergy, Samsung, Enagas, River Basin Energy Inc (енергетичні проекти), Greentech overseas development fund, (будівництво сміттєпереробних заводів), Velti PLC (комунікації), кувейтська компанія National Cleaning Corporation (агропромисловість), WJ Holding (агропромисловий сектор ), China Gezghouba Group Company (реалізація інфраструктурних проектів), Зовнішекономбанк Росії.