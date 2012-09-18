Відповідальність за фальшування марок акцизного збору посилили

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору».

Як передає кореспондент УНІАН, закон підтримали 242 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажі товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.