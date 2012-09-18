Азаров заявляє, що Україна виконує всі свої зобов’язання перед МВФ

Україна виконує усі свої зобов’язання в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з керівником місії Європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом та Постійним представником МВФ в Україні Максом Альєром, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

В ході зустрічі сторони, зокрема, обговорили поточну соціально-економічну ситуацію в Україні та шляхи мінімізації впливу на неї негативних тенденцій, які відбуваються на світових фінансово-економічних ринках. Також сторони домовились обговорити основні параметри держбюджету-2013.

Як зазначається у повідомленні, сторони підтвердили налаштованість до проведення консультацій та обміну думками щодо заходів, необхідних для подальшого впровадження стабільної економічної та фінансової політики України.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищенню тарифів на газ і теплопостачання для населення.

М.Азаров нещодавно заявив, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвитку національної економіки.