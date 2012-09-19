Депутати скоротили повноваження прокурорів

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до 18 законодавчих актів України, якими вдосконалено положення чинного законодавства України, які регулюють статус органів прокуратури та порядок реалізації наданих їм законом повноважень.

Зокрема, внесено зміни до Закону "Про прокуратуру", процесуальних кодексів та окремих законів України, якими:

- скасовано повноваження прокурора щодо видання обов´язкових для виконання актів прокурорського реагування;

- встановлено єдиний акт прокурорського реагування на виявлені порушення закону у вигляді подання, внесення якого не тягне за собою зупинення дії нормативно-правових актів, припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій або безумовного усунення порушень, які, на думку прокурора, мали місце;

- заборонено прокурору здійснювати повноваження в рамках нагляду за додержанням і застосуванням законів (крім тих, які спрямовані на встановлення наявності порушень) без призначення прокурорської перевірки, яка може здійснюватися лише після винесення постанови, в якій зазначаються підстави, що свідчать про можливі порушення законності, а також обґрунтовується необхідність вчинення прокурором конкретних дій. Копія постанови обов´язково має надаватися особі, на права та свободи якої може вплинути проведення прокурорської перевірки;

- заборонено проведення прокурорської перевірки за заявами фізичних та юридичних осіб (крім тих, які містять повідомлення про злочин) до їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або ж неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.

Даним законом передбачено також скасування інституту військових прокурорів.