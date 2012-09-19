Азаров: зростання ВВП, за попередніми даними, становить 1,5%

Зростання ВВП в Україні за січень-серпень поточного року, за попередніми даними, становить 1,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у середу, 19 вересня, на засіданні Кабінету міністрів.

«Держстат України підсумував результати роботи економіки за 8 місяців 2012 року. Попередня оцінка ВВП за цей період - зростання 1,5%», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що це хороший показник із урахуванням негативного впливу на економіку України як деяких зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою, зростання ВВП за січень-липень 2012 року в Україні становило 2%.

За даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.

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