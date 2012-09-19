Директором генерального економічного департаменту НБУ призначено Петрика

Членом правління і директором генерального економічного департаменту Національного банку України призначено Олександра Петрика.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

О.Петрик працює в НБУ з 1991 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня з посади директора генерального економічного департаменту було звільнено Ігоря Шумила у зв'язку з виходом на пенсію. У ЗМІ причиною звільнення називають принципову позицію І.Шумила з приводу песимістичних макропрогнозів на 2013 рік.