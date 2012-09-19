Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У середу, 19 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1245/8,1295 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2626/30, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,6130/10,6215. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3072/74 (вівторок – 1,3071/73).

У вівторок, 18 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.