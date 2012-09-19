Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від бізнесу збільшення інвестицій у вітчизняні підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Ми виходимо з того, що держава повинна розглядати будь-яку допомогу вітчизняним виробникам як інвестицію не тільки з економічної точки зори, але й з соціальної. Тому уряд очікує від бізнесу підвищення соціальної відповідальності та збільшення інвестицій у розвиток українських підприємств”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що в Україні ряд підприємств опинився у скрутній ситуації, але уряд оперативно розглядає проблеми кожного такого підприємства і знаходить необхідні рішення. “Держава розуміє всі об’єктивні складнощі, які заважають розвитку вітчизняних підприємств. Саме тому постійно йде кропітка робота, спрямована на покращення умов ведення бізнесу в Україні: знижуються податки, зменшується регуляторний тиск, уряд підтримує відкритий діалог з профспілками та роботодавцями”, - заявив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».