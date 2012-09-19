Гривня на міжбанку продовжує падати щодо долара

У середу, 19 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1245/8,1295, на 12:00 ціни піднялися до 8,1300/8,1340. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1308/8,1338 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2626/30, на 12:00 ціни підвищилися 0,2629/33. До закриття торгів ціни знизилися - 0,2623/26. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,0499 (+0,0744).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3072/74, а на 15:00 впали 1,3012/14. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6130/10,6215, на 12:00 ціни практично не змінилися - 10,6135/10,6225. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 10,5785/10,5865.