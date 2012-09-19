Валовий зовнішній борг України до кінця року може зрости до 76-77% ВВП - експерт

Валовий зовнішній борг України до кінця 2012 року може зрости до 76-77% обсягів валового внутрішнього продукту країни, повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Вона зазначила, що заборгованість державного сектора в першому півріччі поточного року скоротилася на 9,5% (3,1 млрд дол.) до 30 млрд дол. у зв'язку з погашенням 1,2 млрд дол. кредитів МВФ з резервів НБУ, а також виплатою урядом 1 млрд дол. за кредитом російського ВТБ і погашенням 1,5 млрд дол. за єврооблігаціями в червні.

Водночас, О. Білан звернула увагу, що заборгованість приватного сектора продовжувала зростати, збільшившись на 6,3% з початку року (5,8 млрд дол.) до 99 млрд дол., що становить 77% загального держборгу. При цьому обсяг торговельних кредитів виріс на 2,8 млрд дол. з початку року до 20 млрд дол., становивши близько половини збільшення заборгованості приватного сектора в першому півріччі поточного року.

Також вона повідомила, що в другому кварталі 2012 року припинилося зниження частки позикових коштів у банківському секторі. Чистий відтік боргового капіталу з сектора становив 1,5 млрд дол. в січні-червні 2012 р. і повністю припав на перший квартал.

«Ми очікуємо, що темпи скорочення державного зовнішнього боргу сповільняться в другому півріччі 2012 року у зв'язку із здійсненням нових зовнішніх державних позик, хоча НБУ продовжить погашати кредити МВФ із своїх резервів», - сказала О. Білан.

При цьому вона вважає, що приватний сектор продовжить нарощувати обсяги запозичень, зокрема, завдяки поліпшенню можливостей доступу на зарубіжні кредитні ринки.

«Ми прогнозуємо, що валовий зовнішній борг збільшиться до 76-77% ВВП до кінця 2012 р., залишаючись на рівні 2011 р., проте нижче піку в 90%, досягнутого в 2009 р.», - зазначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2012 року збільшився на 1,6%, або 2,071 млрд дол., - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - виріс на 2,2%, або 2,719 млрд дол.

Таким чином, за підсумками першого півріччя сума валового зовнішнього боргу досягла 74% прогнозного обсягу ВВП на 2012 р.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.