Москва. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) затвердила план приєднання Киргизстану до Митного союзу (МС) Росії, Білорусі й Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЕК, таке рішення ухвалене на засіданні Колегії ЄЕК.

«У рамках засідання затверджено план заходів з питання приєднання до Митного союзу Киргизької Республіки і склад Робочої групи з питання участі Киргизької Республіки в Митному союзі», - говориться в повідомленні.

У плані зазначається, що до 15 листопада 2013 року має бути підготовлена «дорожня карта» вступу Киргизстану до МС. До цього часу передбачається проаналізувати законодавство Киргизстану та його міжнародних договорів на відповідність договірно-правовій базі Митного союзу.

Довідка УНІАН. Наразі до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти зі входження до Митного союзу Киргизстану й Таджикистану.

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