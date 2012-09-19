46 підприємствам ГМК відшкодовано 10 млрд грн ПДВ із заявлених 11 млрд грн - ДПСУ

46 підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з початку року подали заявки на відшкодування ПДВ на суму 11 млрд грн, на сьогодні відшкодовано 10 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, у серпні дані підприємства отримали 1 млрд грн бюджетної компенсації.

«Враховуючи негативні тенденції до скорочення виробництва, податківці виступають за врегулювання державної політики щодо розвитку металургійного комплексу України. Зі свого боку, податкова підтримує вітчизняних металовиробників своєчасним відшкодуванням ПДВ», - наголошується у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Зокрема, в 2011 році підприємства ГМК отримали майже 100-відсоткове відшкодування заявлених сум.

Нагадаємо, у січні-серпні ц.р. підприємствам відшкодовано понад 31 млрд грн ПДВ, що на 8,4%, або на 2,4 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.