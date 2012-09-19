Утримання курсу на рівні 8,4 грн/дол. небажане для економіки - експерт

Утримання курсу на рівні 8,4 грн / дол. небажане для економіки.

Так для агентства УНІАН прокоментував аналітик Erste Bank Мар'ян Заблоцький заяву лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про те, що бюджет-2013 розрахований виходячи з середньорічного курсу гривні на рівні 8,4 грн/дол.

"Курс 8,4 утримати можливо, однак для економіки це небажано. Поточна підтримка курсу призведе до зменшення валютних резервів, і як результат - падіння гривневих ресурсів банків. У банківській системі практично відсутні ресурси для доступних кредитів. Зараз підприємства можуть розраховувати на кредити під 20% і більше відсотків, при цьому інфляція на нулі і економічне зростання становить всього 1,5%", - сказав аналітик.

На його думку, підтримку курсу гривні, близького до поточного рівня, означає майже повну відсутність інвестиційних кредитів для підприємств, стимулювання імпорту і зменшення конкурентоспроможності експорту, в обмін на "лише відносну цінову стабільність".

Заблоцький зазначив, що в інших країнах, навпаки, поширена політика штучного здешевлення власної валюти, як це роблять, наприклад, Китай і Японія. Кращим для економіки є гнучкий курс національної валюти, який означає гарантію експортерам витримування цінової конкуренції і низькі ставки за кредитами в країні.

"Отримання цінової стабільності в обмін на менше економічне зростання не є кращим вибором", - констатує експерт.

При цьому він підкреслює, що для банківської системи кожен 1% девальвації гривні означає 700 млн грн збитку, як результат постанови НБУ № 109 (документом заборонено банкам враховувати при розрахунку валютної позиції резерви під кредитні операції, сформовані у валюті - УНІАН).

"У банків зараз валютних активів приблизно на 70 млрд грн менше зобов'язань, тому девальвація приносить прямий миттєвий збиток", - сказав Заблоцький.

Окрім того, в результаті девальвації, природно, знижується якість кредитного портфеля. Українські банки мають найбільший рівень прострочення за кредитним портфелем серед усіх країн світу - більше 40% всього обсягу виданих кредитів згідно з оцінками МВФ. "Девальвація безумовно означає значні збитки для банків", - резюмував банкір.