НАБУ позитивно оцінює ухвалення закону про платіжні системи

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) позитивно оцінює ухвалення парламентом 18 вересня ц.р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Асоціації.

«Таким чином, законопроект, надаючи всім учасникам ринку рівні можливості для участі в розвитку національної платіжної інфраструктури, створює необхідні передумови для вирішення завдання забезпечення надійних і безперебійних розрахунків за внутрішньодержавними операціями з платіжними картками, контролю і локалізації фінансових та технологічних ризиків», - говориться в прес-релізі.

НАБУ вважає позитивом взяті на себе Національним банком України зобов'язання щодо регулювання діяльності платіжних систем на території України відповідно до міжнародних стандартів, оскільки таким чином закривається одна з прогалин правового поля держави.

Крім того, НАБУ підтримує зміцнення ролі національної валюти шляхом впровадження для банків можливості розміщувати гарантійні депозити і здійснювати платежі по міжнародних платіжних системах за операції, проведені на території України, у національній валюті.

«НАБУ вважає, що досвід інших країн, де тривалий час діють національні системи маршрутизації і клірингу операцій з платіжними картками, переконливо свідчить, що розвинена національна платіжна інфраструктура забезпечує зниження собівартості обслуговування операцій, що дає можливість банкам ефективно використовувати наявні ресурси для розширення своїх карткових програм, розвивати інфраструктуру прийняття карт до оплати (торгові термінали в торговельних мережах) і найкращим чином забезпечувати потреби споживачів», - резюмується в прес-релізі.

Раніше керівництво офісу Міжнародної платіжної системи Visa в Україні відзначало, що її пропозиції не були враховані в документі, без яких набуття чинності даного Закону матиме негативні наслідки.