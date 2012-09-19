Індекс ставок за депозитами фізосіб у середу змінився різноспрямовано

У середу, 19 вересня, індекс ставок за депозитами фізичних осіб змінився різноспрямовано.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Найбільші зміни індексу зафіксовані за вкладами строком на 3 місяці. Ставка по депозитах у гривні з такою строковістю знизилася на 0,2% - до 17,14%, а ставки за вкладами у доларах і євро зросли на 0,22% - до 2,93% і 4,65%, відповідно.

Шестимісячні і річні депозити в гривні подорожчали до 18,43% з 18,41% і до 18,84% з 18,67%, відповідно. При цьому, дев'ятимісячні гривневі депозити подешевшали до 18,21% з 18,37%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почати розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). У список банків, які оголошують ставки, входить 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на строки 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.