Білл Ґейтс знову очолив список мільярдерів за версією Forbes

Опублікований сьогодні список найбагатших жителів США за версією журналу Forbes не порадував сенсацією любителів рахувати чужі гроші - в трійці лідерів з минулого року нічого не змінилося, список як і раніше очолює Білл Ґейтс, передають РІА «Новости».

За минулий рік 56-річний Ґейтс, один із засновників компанії Microsoft, розбагатів ще на 7 мільярдів доларів - тепер його статок оцінюється у 66 мільярдів.

Другий рядок рейтингу вже другий рік посідає 82-річний інвестор Воррен Баффет, який також збагатився за рік на 7 мільярдів. Таким чином, статок глави американської інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Inc. досяг 46 мільярдів доларів.

Засновник і глава корпорації Oracle 68-річний Ларрі Еллісон обійшов Ґейтса і Баффета за швидкостю накопичень - його статок, який експерти оцінили в 41 мільярд доларів, виріс з моменту складання торішнього списку на 9 мільярдів.

Лідери списку Ґейтс і Баффет відомі не лише своїм багатством, але і численними пожертвуваннями. У червні 2010 року стартувала їхня благодійна кампанія Giving Pledge, і вже через кілька місяців близько 40 мільярдерів із США поставили свої підписи під "обітницею дарування". Обов'язковою частиною приєднання до ініціативи є акт "публічного підтвердження" своїх намірів, тобто підписання письмового зобов'язання пожертвувати на благодійність більше половини особового стану. Згідно "обітниці дарування", пожертви можуть вироблятися як при житті учасника кампанії, так і після його смерті.

На цьому тижні список учасників Giving Pledge розширився ще на 11 прізвищ. Таким чином, кількість мільярдерів-філантропів досягла 92.