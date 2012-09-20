У ЄС планують домовитися про новий 7-річний бюджет до кінця року

Брюссель. Керівництво Європейського Союзу хоче досягти домовленості про новий семирічний бюджет на 2014-2020 роки до кінця цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві Президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпеяй, Президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу, президента Європарламенту Мартіна Шульца і Президента, який головує в ЄС Кіпру, Деметріса Крістофіаса за підсумками їхньої спільної зустрічі сьогодні.

"Нова багаторічна фінансова програма (2014-2020 роки) повинна зробити внесок у вирішення економічної кризи", - написано в заяві.

"Напередодні наступного засідання Європейської Ради 22-23 листопада чотири Президенти підтвердили спільне зобов'язання мобілізувати всі необхідні зусилля для досягнення загальної згоди, підтриманого усіма інститутами, до кінця цього року", - сказано в документі.