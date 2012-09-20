Міжбанк відкрився зростанням котирувань
11:03, 20 вересня 2012Фінанси
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У четвер, 20 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1280/8,1380 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2568/0,2573, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5240/10,5359.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2948/1,2950 (середа — 1,3072/1,3074).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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