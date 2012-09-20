Делегація Ради директорів ЄБРР відвідає Україну 24-28 вересня

Делегація Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 24-28 вересня 2012 р. відвідає Україну з п'ятиденним візитом, йдеться в повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, до складу делегації увійдуть такі представники Ради директорів ЄБРР: Джорджіо Леччезі, який представляє Італію; Петер Баш, який представляє ЄС; Вернер Грубер і Артем Шевальов, які представляють Швейцарію/Україну/Ліхтенштейн/Туркменістан/Сербію/Чорногорію/Молдову; Стефка Славова, яка представляє Болгарію/Польщу/Албанію; Андраш Карман, який представляє Угорщину/Чехію/Словаччину/Хорватію/Грузію; Йоахім Штеффенс, що представляє Німеччину.

Програма візиту включає відвідування Харківської і Полтавської областей, а також столиці України м. Київ.

Також повідомляється, що члени Ради директорів ЄБРР проведуть зустрічі з представниками національних і регіональних органів влади, відвідають існуючих клієнтів банку й обговорять останні політичні та макроекономічні події в країні з представниками міжнародних фінансових організацій, організацій громадянського суспільства, незалежних аналітичних центрів і дипломатичної спільноти.

Довідка УНІАН. ЄБРР – найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на кінець серпня 2012 р. Банк взяв на себе зобов'язання щодо надання більш як 8 млрд євро (10 млрд дол.) в рамках 320 проектів.