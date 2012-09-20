Fitch знизило рейтинги банку «Форум»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») банку «Форум» в іноземній валюті з рівня «B» до «CC» і довгостроковий РДЕ в національній валюті з рівня «B+» до «CC».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, обидва рейтинги виключені зі списку Rating Watch «Негативний».

У повідомленні вказується, що зрівнювання довгострокових РДЕ банку «Форум» з його рейтингом стійкості відображає думку Fitch, що не можна покладатися на надання банку зовнішньої підтримки після укладення угоди існуючим мажоритарним акціонером, Commerzbank AG («A+» / прогноз «Стабільний»), про продаж 96-процентної частки в банку «Форум» компанії Smart Holding (Україна).

Fitch вважає, що у Commerzbank немає контрактних зобов'язань або намірів надавати підтримку банку «Форум» після проведення угоди, хоча надання обмеженої підтримки ліквідності можливо до завершення продажу.

Fitch розглядає підтримку від Smart Holding як можливу, але не враховує даний момент в рейтингах банку «Форум» зважаючи на обмежену прозорість фінансової позиції групи в цілому і той факт, що будь-яка підтримка капіталом банку поки не надавалася.

Водночас, Fitch відзначає як позитивний фактор, що Smart Holding уже розмістив деякий обсяг фондування в банку. «За інформацією, наданою агентству (Fitch), продаж, швидше за все, буде завершено до кінця жовтня 2012 р. після одержання схвалення від регулятора», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Fitch підтвердило довгостроковий РДЕ банку «Форум» в іноземній валюті на рівні «B», змінило прогноз по рейтингу зі «стабільного» на «негативний» і знизило рейтинг стійкості банку з рівня «CCC» до «CC» .

На початку серпня Fitch помістило рейтинги банку «Форум» в список Rating Watch з позначкою "Негативний", включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «B».

Крім того, на початку серпня ц.р. Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» в національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу «негативний». Також був знижений рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

10 вересня Moody's відкликало рейтинги банку «Форум» «з причин бізнесу».

В кінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новінському «Смарт-холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму угоди, посилаючись на домовленість про нерозголошення її умов.

Наразі угода про операцію знаходиться на етапі узгодження у регуляторних органах.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал - 1,5 млрд грн .

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,37 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 володів 96,0635% акцій банку «Форум».

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.