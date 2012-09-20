Дефляція поки що не створює проблем для економіки - Порошенко

Дефляція, яка четвертий місяць фіксується в Україні, поки що не створює проблем для економіки, вважає міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

Про це він заявив в інтерв'ю «КоммерсантЪ-Украина» (№145 (1635) від 20 вересня 2012 р.).

«Не потрібно ані радіти дефляції, ані лякатися її. Це як температура. Я вважаю, що поточна дефляція не катастрофічна. Набагато більше мене непокоїть рецесія у низці галузей. Наразі немає підстав вважати, що дефляція сама по собі несе проблеми для економіки», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що на даному етапі необхідно вирішувати проблему з падінням виробництва.

«Потрібно дивитися, де спостерігається найбільше падіння виробництва, наприклад у нафтопереробці, і втручатися», - сказав міністр.

П.Порошенко також наголосив, що необхідно вирішувати проблему і з експортними ставками на нафтопродукти і сиру нафту.

«Як ви знаєте, нафтопродукти обкладаються нижчою експортною ставкою, ніж сира нафта. Нам необхідно вирішити цю проблему», - сказав він.

При цьому П.Порошенко зазначив, що українська нафтопереробка могла б стати конкурентоспроможною, коли б не субсидування з боку країн-постачальників нафти.

Як повідомляв УНІАН, в українській економіці з травня п.р. фіксується дефляція, яка у травні становила 0,3%, у червні - 0,3%, у липні - 0,2% і у серпні - 0,3%.

При цьому спад промислового виробництва в Україні в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року становив 4,7%, а проти липня 2012 року – 1,8%.

У січні-серпні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%.

Найбільше зниження обсягів промислового виробництва у серпні 2012 року проти серпня 2011 року зафіксоване у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 33,2% і машинобудуванні - на 13,7%.

Також спад виробництва зафіксовано в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 12,5%, легкій промисловості - на 2,1%, обробці деревини і виробів з неї - на 0,2%.

Основне зростання виробництва в серпні 2012 року проти серпня 2011 року зафіксоване у хімічній і нафтохімічній промисловості - на 10,3%, зокрема у хімічному виробництві - на 12,8%. Зростання виробництва у видобувній промисловості становило 2,6%, зокрема у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин - 6,8%, при цьому у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, зафіксовано спад - на 2,4%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води обсяги промислового виробництва у серпні п.р. проти серпня 2011 року зросли на 5,1%, проти липня 2012 року - знизилися на 3,7%, а у січні-серпні 2012 року до аналогічного періоду 2011 року - зростання на 5%.